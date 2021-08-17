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Разработчики Outriders ещё не получили выплат с продаж игры

Это может свидетельствовать о гораздо менее радужных результатах продаж, чем описывал издатель.
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Из финансовых отчётов Square Enix нам известно, что кооперативный боевик Outriders разошёлся достаточным тиражом, чтобы издательство осталось довольным финансовыми результатами проекта. Однако то, чему радуется издательство, не всегда равнозначно радости разработчиков. Как передаёт польское подразделение издания Eurogamer, студия People Can Fly до сих пор не получила причитающуюся ей долю с продаж проекта.

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Как стало известно польскому Eurogamer, у People Can Fly был заключён любопытный договор со Square Enix, по которому все деньги с продаж Outriders уходили на то, чтобы «отбить» вложения издательства, после чего последующая прибыль в определённом соотношении уже делилась с разработчиками. Журналисты считают, что на самом деле продажи Outriders совсем не такие высокие, как заявлял руководитель Square Enix Ёсукэ Мацуда. То есть, расходы на своё производство-то проект отбил, а вот дальше уже не зарабатывает.

Сами разработчики, которые должны были получить выплаты в срок до 16 августа включительно, сообщают, что находятся в полном неведении касательно финансовой стороны проекта. Издательство не сообщило им ни о количестве проданных копий, ни, как следствие, о выручке. Глава People Can Fly Group Себастьян Войцеховский предполагает, что реальные затраты Square Enix оказались выше ожидаемых, и надеется, что студия получит причитающиеся им выплаты хотя бы до конца этого года.

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