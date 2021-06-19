Square Enix довольна продажами своего экшена Outriders
Хотя поначалу у Outriders были некоторые технические проблемы, которые наверняка успели негативно повлиять на восприятие проекта в геймерской среде, в конечном счёте издательство Square Enix осталось довольно результатами его продаж. Об этом стало известно вчера из выступления главы издательства Ёсукэ Мацуды перед инвесторами.
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По словам господина Мацуды, Square Enix довольна не только продажами Outriders в целом, но и долей в них «цифры». Также издательство отмечает превосходящий все его ожидания высокий показатель активных пользователей Outriders и отдельно упоминает Xbox Game Pass. Как убеждён глава компании, выпуск Outriders в данном подписном сервисе был правильным решением: оно определённо пошло игре на пользу.
Стоит напомнить, что за первый месяц Outriders разошлась 3,5-миллионным тиражом, что для проекта второго эшелона более чем достойный результат. Настолько достойный, к слову, что Square Enix намеревается сделать из него полноценную долгоиграющую франшизу.
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