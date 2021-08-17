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Авторы Abandoned уже устали отрицать связь с Кодзимой и Silent Hill

Сам Кодзима тем временем «троллит» всех.
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Ситуация вокруг хоррора Abandoned уже выходит из-под контроля: разработчики из Blue Box Game Studios то и дело выступают с опровержениями слухов о связи коллектива с японским геймдизайнером Хидео Кодзимой, в то время как последний своими «постами» лишь подливает масла в пожар слухов.

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На связь вновь вышел руководитель Blue Box Хасан Кахраман, фамилия которого при прямом переводе по удивительному стечению обстоятельств означает то же самое, что и Кодзима, и в очередной раз заявил о том, что Abandoned — это не прикрытие для нового проекта в серии Silent Hill. Более того, Abandoned, как поясняет Кахраман, — это даже не совсем хоррор; скорее, шутер с элементами выживания.

Как передаёт побеседовавшее с Кахраманом издание NME, для развенчания мифа о Sient Hill разработчик даже поведал журналистам детали сюжета Abandoned, но только при условии, что издание не станет их публиковать. По словам журналистов, сюжет Abandoned действительно не похож на сюжет проекта в серии Silent Hill.

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Что касается недавних сообщений Хидео Кодзимы, где тот рекомендовал почитать книгу со словом «Abandoned» в заголовке и с изображением похожего на Робби из Silent Hill кролика на обложке, то Кахраман называет это простым совпадением. То, что этих совпадений уже подозрительно много, Кахрамана, впрочем, не тревожит.

Как бы то ни было, имидж Abandoned уже очень сильно подорван, и если в итоге действительно выяснится, что проект Blue Box никак не связан с Silent Hill или Metal Gear, то в адрес разработчиков можно будет сказать только одно: «Не повезло».

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