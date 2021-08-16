Похоже, Хидео Кодзима намекнул на связь Abandoned с Silent Hill
Многое было сказано о таинственном проекте Abandoned, схожести имени (при условии их прямого перевода) руководителя разрабатывающего его студии с именем Хидео Кодзимы и намёках на то, что на самом деле за Abandoned скрывается новая Silent Hill. И вот, издевательство над чувствами игроков продолжается: сегодня знаменитый японский геймдизайнер в своём Twitter опубликовал пост, в котором сообщил о прочтении им книги под названием The Murder Case of Abandoned Amusement Park.
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Если бы данное сообщение написал кто угодно другой, внимания оно бы не привлекло, но поклонники творчества Кодзимы сразу разглядели в нём несколько отсылок и намёков. Во-первых, в названии произведения имеется слово Abandoned, прямо как название таинственного проекта от Blue Box Games. Во-вторых, на обложке изображён антропоморфный кролик, напоминающий кролика Робби из Silent Hill.
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1/2— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 16, 2021
Read "The Murder case of Abandoned Amusement Park" by Yuki Shasendo. An amusement park is usually a place for spies to meet, a place to hand over ransom money, or a stage for horror stories. How could this be a closed circle mystery? pic.twitter.com/8AiXBxQaRl
Публичный релиз книги должен состояться 21 сентября, и многие из тех, кто предпочитают искать во всём глубинный смысл и засекреченные посылы, уверены, что в этот день состоится анонс новой части культовой серии хорроров.
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