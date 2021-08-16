Пару лет назад Джон Ромеро, один из «отцов» культовой серии боевиков Doom, выпустил для своего творения бесплатный крупный мод-«мегавад» Sigil. Проект был тепло встречен публикой, и вот, в рамках недавнего мероприятия Realms Deep издательства 3D Realms Ромеро объявил о начале работы над Sigil 2 — уже для Doom 2.

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Подробностями новой модификации разработчик не поделился; известно лишь, что процесс производства находится на ранней стадии, так что его релиз — вряд ли даже среднесрочная перспектива.

Если традиция не будет нарушена, то через несколько лет Doom 2 получит модификацию с массой новых уровней как для одиночной, так и для сетевой игры.