Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Джон Ромеро уже работает над Sigil 2 — крупным модом-дополнением к Doom 2

У Ромеро как-то слишком много свободного времени, не находите?
+
MSI RTX 3060 Ti по старой цене до последнего роста

Пару лет назад Джон Ромеро, один из «отцов» культовой серии боевиков Doom, выпустил для своего творения бесплатный крупный мод-«мегавад» Sigil. Проект был тепло встречен публикой, и вот, в рамках недавнего мероприятия Realms Deep издательства 3D Realms Ромеро объявил о начале работы над Sigil 2 — уже для Doom 2.

реклама

анонсы и реклама
3060 Ti ASUS - цена снижена в полтора раза
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
3090 дешево в XPERT.RU
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Подробностями новой модификации разработчик не поделился; известно лишь, что процесс производства находится на ранней стадии, так что его релиз — вряд ли даже среднесрочная перспектива.

Если традиция не будет нарушена, то через несколько лет Doom 2 получит модификацию с массой новых уровней как для одиночной, так и для сетевой игры.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

doom romero games doom 2 sigil
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Геймплей стильного ретро-шутера Project Warlock 2 под раскатистый саундтрек представили в новом видео
+
Джон Ромеро уже работает над Sigil 2 — крупным модом-дополнением к Doom 2
+
Facebook Messenger обзавёлся функцией сквозного шифрования голосовых и видеозвонков
+
Минцифры заявило о полном избавлении от импортного ПО в составе электронного правительства
3
Тактическая игра War Mongrels про солдат-дезертиров времён Второй мировой получила новую дату выхода
6
СМИ: Часть контента в ремастере трилогии Grand Theft Auto адаптируют под «современную аудиторию»
37
Польские разработчики анонсировали No Man’s Island — изометрический «выживастик» про таинственный остров
5

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 46
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 27
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Рассказываю о своих впечатлениях от прохождения Call of Duty WWII
25
3800 МГц в паре с Zen+ и отсутствие контроля качества — продолжение истории Corsair LPX
19
Битва игровых компьютеров: Core i5-8400 & GeForce GTX 1080 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX Vega 64
9
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 2060
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B560 Tomahawk WIFI
+

Сейчас обсуждают

Максим Лихачев
12:16
"Чтоб ты жил на одну зарплату!"
За 2020 год зарплата Илон Маска составила 0$
no_fate
12:15
Да это жопа полная, глюк-на-глюке. Я боюсь даже представить как там дела с безопасностью. Лет 10 приводить в порядок это нужно и с хорошим штатом специалистов а не с привлечением школьников-фрилансеро...
Минцифры заявило о полном избавлении от импортного ПО в составе электронного правительства
vvladimir
12:14
Цена на Ryzen 3 1200 - 8 000 рублей даже для крупных ритейлоеров какая-то фантастическая. Не, такие есть, но в большинстве случаев цены на 1000 ниже. Итоговые позиции это не изменит, но врать то так з...
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 2060
Денис Денисов
12:13
Вот мне интересно кто то правда верит в то что защита сделана против майнинга?, а по мне так поставили эту защиту тупо для того что бы как раз цены не упали. Ведь даже с защитой от майнинга если видюх...
Инструкция по разблокировке видеокарт NVIDIA с антимайнерской защитой LHR от Dizzy Mining
FELSHER
12:13
Парней с дойками не бывает))
Вся линейка RTX 3000 стремительно приближается к рекомендованным ценам, а RX 6000 только дорожают
АдамантитоваяРуда
12:08
7 500 баксов... за дыру потенциально милиоонами долларов.
Хакер обнаружил уязвимость Steam, позволявшую бесконечно добавлять деньги на свой кошелёк
Сергей Кузнецов
12:03
Корсар скатились, очень часто плавающие дефекты в памяти, и хрен ты что докажешь при сдаче по гарантии. Больше их не беру, натанцевался
3800 МГц в паре с Zen+ и отсутствие контроля качества — продолжение истории Corsair LPX
LaSaper
12:01
Классная политика! Взвинчивать цены на 300% и обвинять покупателя в нищете! Может это просто обычная жадность? Ничем не ограниченная? Даже здравым смыслом.
Вся линейка RTX 3000 стремительно приближается к рекомендованным ценам, а RX 6000 только дорожают
wolfire
12:01
дождь на фростбайте лучше, в остальном нормально смотрится
Как выглядит Cyberpunk 2077 в разрешении 4K и с установленными 50 модификациями — смотрим видео
sg999570
12:01
Да в принципе всё давно собрано, поменяю только в этом году R5 3600-ый на 5600 или 5800X, видеокарта 2070S покупалась в ноябре 2019г в ДНС за 39.5К, поэтому смысл её менять есть только на 3070(3080), ...
Майнеры поднимают цены на видеокарты – GeForce GTX 1080 Ti на Авито подорожала на 25 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем