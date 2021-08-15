Тактическая игра War Mongrels про солдат-дезертиров времён Второй мировой получила новую дату выхода
Польские разработчики из студии Destructive Creations определились с датой релиза War Mongrels — изометрической тактической игры, действие которой происходит на Восточном фронте Второй мировой войны. Так вот, проект не появится в продаже в сентябре, как это планировалось изначально, а 19 октября.
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Если вас эта игра заинтересует, то предзаказ уже открыт в магазине Epic Games Store, там её можно купить за 660 рублей со скидкой в размере 20%. Если что, дополнительно War Mongrels присутствует в магазине Steam.
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War Mongrels расскажет нам историю двух солдат Вермахта, которые вскоре после начала войны стали дезертирами и отправились бороться с фашистским режимом. По мере развития сюжетной кампании к группе солдат примкнут и другие бойцы. Мы писали подробно о War Mongrels в нашей прошлой заметке. Также советуем посмотреть трейлер с обновлённой датой релиза.
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