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Геймплей суровой тактики War Mongrels про немецких солдат-дезертиров времён Второй мировой представлен на видео

Игра основана на реальных событиях.
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Разработчики из Destructive Creations, которых мы знаем по скандальному (и не самому хорошему) экшену Hatred, а также по Ancestors Legacy, опубликовали геймплейный видеоролик War Mongrels. Это изометрическая тактика, действие которой происходит в декорациях Второй мировой, где-то на Восточном фронте.

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В представленном ролике герои устраивают большие и маленькие диверсии, гуляют по аутентично обставленным локациям и очень много болтают. Немудрёная стелс-механика здесь тоже присутствует — всё основное время герои пытаются решать вопросы по-тихому, без привлечения внимания врагов. Но в какой-то момент происходящее на экране скрытное партизанское действо останавливается, уступая место шумным перестрелкам с использованием крупнокалиберных пулемётов.

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Как утверждают сотрудники Destructive Creations, сюжет игры War Mongrels основан на реальных событиях. Два солдата Вермахта, сперва ведомые пропагандой, осознают, что их призвание — сражаться с быстро растущей фашистской угрозой. Беззаботной жизни приходит конец, и они, раскрыв глаза на ужасы войны, посвящают себя борьбе с бессмысленным насилием.

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War Mongrels расскажет игрокам о сложном пути двух бывших солдат Вермахта от дезертиров до бойцов сопротивления. По ходу происходящего действа к героям будет присоединяться всё больше единомышленников, каждый из которых обладает уникальными способностями и элементами экипировки. Геймплей тактической игры War Mongrels сочетает в себе стелс, диверсии, бесшумные убийства с обязательным использованием окружения в свою пользу.

Разработчики подчёркивают, что их проект основан на реальных событиях. Поэтому самые любопытные пользователи могут рассчитывать на полную аутентичность локальных событий, дат, мест, единиц оружия и формы солдат. War Mongrels рассчитана на одиночное прохождение, но в игре предусмотрен кооперативный режим для двоих игроков.

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Релиз War Mongrels запланирован на сентябрь нынешнего года. Среди целевых платформ значится PC (Steam), позже проект доберётся до консолей.

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