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СМИ: Часть контента в ремастере трилогии Grand Theft Auto адаптируют под «современную аудиторию»

Скорее всего, это именно то, о чём мы и подумали.
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3070 Ti - цена упала на порядок

Пару дней назад в Сети с подачи надёжных источников появилась информация о том, что Rockstar готовит ремастер трилогии первых 3D-игр серии Grand Theft Auto, а именно — GTA III, Vice City и San Andreas. Какой либо информации кроме того, что нас ждёт сильно модифицированная графика с переездом на Unreal Engine, представлено не было, но источники портала Gematsu рапортуют, что частично контент игр будет изменён, дабы лучше соответствовать «современной аудитории».

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Что скрывается за этими словами, пока можно лишь догадываться, но логичнее всего предположить, что проекты станут жертвами политкорректности. Ведь ни для кого не секрет, что в Grand Theft Auto вагон и маленькая тележка расистских выражений, стереотипов в отношении национальностей, шуток на запретные нынче темы и прочего неприемлемого сейчас «контента». Вероятно, именно эти детали и будут «адаптированы».

Как бы то ни было, важно помнить, что пока что мы имеем дело со слухами, которые имеют свойство оказываться опровергнутыми.

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СМИ: Часть контента в ремастере трилогии Grand Theft Auto адаптируют под «современную аудиторию»
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Yolanda Tarska
19:21
Перекупы иногда так и продают, вместе надо идти с ним в ДНС )
Покупатели раскупили Radeon RX 6600 XT так быстро, что спустя 10 минут в DNS уже не было видеокарт
Yolanda Tarska
19:20
Ну все карты всё равно будут постоянно между бронями туда сюда. Самое правильное продавать по рычной цене просто, можно ничтожно дешевле, тогда купят те, кому надо реально.
Покупатели раскупили Radeon RX 6600 XT так быстро, что спустя 10 минут в DNS уже не было видеокарт
linux4ever
19:19
https://github.com/RadeonOpenCompute/hcc Программа собирается без всяких CU или CL вызовов.
AMD выпустит видеокарту Instinct MI200 со 128 Гб HBM2e, которая будет в 2 раза быстрее NVIDIA MI100
Анатолий Молдаванов
19:18
Не знаю что сейчас сравнивать? Тест неоднозначный 100%.. Какая-то лажа. Надо затестить свой 5800х с 3080 в 4к и посмотреть что к чему.
Intel Core i9-12900K в паре с GeForce RTX 3080 протестировали в Basemark
linux4ever
19:18
Я знаю про это, только там софт не совсем нормальный, функциональщики не любят и не умеют в системное программирование. Приходится штат дублировать.
AMD выпустит видеокарту Instinct MI200 со 128 Гб HBM2e, которая будет в 2 раза быстрее NVIDIA MI100
Толик Смирнов
19:15
Кроме CG есть куча других сфер, да и к тому же это ускоритель вычислений, который врядли юзают именно в CG. Для CG по идее юзают другие карты, которые идут для рабочих станций. К тому же амд может тол...
AMD выпустит видеокарту Instinct MI200 со 128 Гб HBM2e, которая будет в 2 раза быстрее NVIDIA MI100
Михаил
19:13
Разница не такая уж и большая в цене, между 6700XT и 6600XT, чтобы плакаться. Все равно эти карты вы пока нигде не купите. Все раскупается. Некоторым прийдется обновить мать. с 450 на 550. Что там у и...
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Михаил
19:12
Специально выбрал тест где результат был хуже всего?
AMD RX 6600 XT опережает в играх NVIDIA RTX 3060, работая даже по медленной шине PCIe 3.0
Толик Смирнов
19:11
Многие кто покупает такие видяхи, имеют штат програмеров, которые этим ускорителям оптимизируют софт под нужды
AMD выпустит видеокарту Instinct MI200 со 128 Гб HBM2e, которая будет в 2 раза быстрее NVIDIA MI100
ЯR
19:10
Бэтман аркам кнайт выглядит красивше и требуют в 10 раз меньше.
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