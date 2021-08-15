Пару дней назад в Сети с подачи надёжных источников появилась информация о том, что Rockstar готовит ремастер трилогии первых 3D-игр серии Grand Theft Auto, а именно — GTA III, Vice City и San Andreas. Какой либо информации кроме того, что нас ждёт сильно модифицированная графика с переездом на Unreal Engine, представлено не было, но источники портала Gematsu рапортуют, что частично контент игр будет изменён, дабы лучше соответствовать «современной аудитории».

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Что скрывается за этими словами, пока можно лишь догадываться, но логичнее всего предположить, что проекты станут жертвами политкорректности. Ведь ни для кого не секрет, что в Grand Theft Auto вагон и маленькая тележка расистских выражений, стереотипов в отношении национальностей, шуток на запретные нынче темы и прочего неприемлемого сейчас «контента». Вероятно, именно эти детали и будут «адаптированы».

Как бы то ни было, важно помнить, что пока что мы имеем дело со слухами, которые имеют свойство оказываться опровергнутыми.