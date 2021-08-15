О том, что вышедший в далёком 1996 году «древнеегипетский» шутер Powerslave (также известный под альтернативным названием Exhumed) рано или поздно получит улучшенную версию, нам формально известно ещё с ноября прошлого года. Впоследствии представители Nightdive Studios, которой и поручили подготовку ремастера, бросались многозначительными намёками, и вот, дело наконец-то дошло до официальной презентации с сопутствующим видеороликом.

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Обновлённую игру нарекли Powerslave Exhumed, то есть, сложили два уже существовавших названия оригинального проекта. Улучшенная версия Powerslave порадует поддержкой мониторов с современным разрешением, «подтянутой» графикой, поддержкой сглаживания SMAA, анизотропной фильтрацией текстур, поддержкой современных геймпадов и соответствующей высоким частотам кадров интерполяцией игровых объектов. В плане геймплея и сюжета всё останется как в оригинале.

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Точной даты выхода ремастера пока нет. Напомним, что в Powerslave мы попадаем в захваченный внезепными силами древний египетский город Карнак и играем за выжившего оперативника, которому предстоит выжить и добраться до правды.