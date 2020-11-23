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«Египетский» шутер Powerslave получит улучшенную версию для PC и консолей

Есть спрос — есть предложение.
5
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В когорте ремастеров культовой классики в перспективе появится свежее пополнение: компания Throwback Entertainment объявила о том, что заключила партнёрское соглашение с Nightdive Studios для создания улучшенной версии боевика Powerslave для PC и консолей.

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В чём заключаются «улучшения», впрочем, не уточняется, но рискнём предположить, что авторы ограничатся поддержкой современных операционных систем, мониторов с актуальным разрешением и, если сильно повезёт, то даже косметическим ремонтом. Судя по формулировкам издателя, выход обновлённой Powerslave — сравнительно далёкое будущее.

Оригинальная игра, напомним, вышла в 1996 году, и её действие разворачивается в древнем египетском городе Карнак, захваченном инопланетными силами и отрезанном от внешнего мира. Мы играем за чудом выжившего после крушения вертолёта оперативника, который был готов ко всему, кроме того кошмара, который начал твориться на улицах Карнака.

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Сейчас обсуждают

kiloHerz
17:00
для первой консоли выбор все же пс5 с годнейшей подпиской пс+колекшен. но вот если уже есть пс4, и есть возможность/желание на некстген, то да, нужно брать коробку.
В новом поколении лучше выбрать Xbox, даже если раньше вы играли на PlayStation
Slow Mo
16:59
одна надежда на Лизку)))
Некоторые модели GeForce RTX 3060 Ti за 400$ могут догнать RTX 2080 Ti стоимостью 100 000 рублей
Alex TOPMAN
16:58
Цитата: "Некоторые модели GeForce RTX 3060 Ti за 400$ могут догнать RTX 2080 Ti стоимостью 100 000 рублей". Хех! Пусть сначала догонит мою 2080Ти за 50к (подробности на форуме в профиле). :))
Некоторые модели GeForce RTX 3060 Ti за 400$ могут догнать RTX 2080 Ti стоимостью 100 000 рублей
N1ghtwish
16:58
В 2015г. Ryzen 1600 существовал, а в 2016? A в конце 2017г. вышел уже i5-8400.
Выясняем, есть ли смысл обновляться с Ryzen 3800XT на Ryzen 5800X - игровое тестирование от GECID
ubnt2020
16:57
Меня впечатлил XSX крутыми железом и внутре-внешним дизом аля рабочей станции мак про. Да и это просто мастхэф для красного лагеря - рузена 7 3700 + rx6700xt добротный SSD на 1Тс от серверного сегмент...
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Terex VS
16:57
жаль отошли от фирменного дизайна. убивает стабильное увеличение размеров с конца 20 века, и это в эпоху миниатюризции и энергоэффективности. и DP 2.0 опять нет, значит 4к-8к опять для галочки на 1-2...
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Jaster
16:55
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Юрий Шнайдер
16:55
Ещё, не знаю как X, но S-ка по сравнению с PS4 Slim безумно тихая, её вообще не слышно. А Slim орала сильно. Это второй вау-эффект после скорости работы интерфейса
В новом поколении лучше выбрать Xbox, даже если раньше вы играли на PlayStation
Bratken
16:53
>Nightdive Studios почему я не удивлен
«Египетский» шутер Powerslave получит улучшенную версию для PC и консолей
Adam01
16:53
Это все фигня,как покупали сонибои игры только на распродажах в СНГ так и будут. Вроде 70$ это много за игру,а вот через пол года с скидкой в 75% будет дешевле чем в стиме
В новом поколении лучше выбрать Xbox, даже если раньше вы играли на PlayStation
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