В когорте ремастеров культовой классики в перспективе появится свежее пополнение: компания Throwback Entertainment объявила о том, что заключила партнёрское соглашение с Nightdive Studios для создания улучшенной версии боевика Powerslave для PC и консолей.

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В чём заключаются «улучшения», впрочем, не уточняется, но рискнём предположить, что авторы ограничатся поддержкой современных операционных систем, мониторов с актуальным разрешением и, если сильно повезёт, то даже косметическим ремонтом. Судя по формулировкам издателя, выход обновлённой Powerslave — сравнительно далёкое будущее.

Оригинальная игра, напомним, вышла в 1996 году, и её действие разворачивается в древнем египетском городе Карнак, захваченном инопланетными силами и отрезанном от внешнего мира. Мы играем за чудом выжившего после крушения вертолёта оперативника, который был готов ко всему, кроме того кошмара, который начал твориться на улицах Карнака.