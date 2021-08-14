Firaxis уже вовсю трудится над новой стратегической игрой AAA-класса
Игры от Firaxis Games отличаются высокой степенью живучести — в них можно играть годами и даже десятилетиями. Но игровая индустрия, как и любое другое коммерческое производство, нацелена на получение прибыли, поэтому даже в случае с «Цивой» надо рано или поздно выпускать что-нибудь новенькое. Недавно Firaxis выпустила сборник-антологию Civilization VI, ознаменовав тем самым завершение растянувшейся почти на пять лет контентной поддержки проекта, но надо идти дальше, и вот, похоже, в стенах компании уже готовится что-то новенькое.
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По крайней мере, такой вывод можно сделать из публикации в разделе вакансий, которую раскопало издание PCGamesN. Никакой конкретики в описании вакансии нет; известно лишь, что Firaxis требуется опытный главный сценарист, который бы помог компании в поиске новых путей подачи сюжета внутри стратегического жанра. И вот с этого момента начинаются расхождения в догадках: портал PCGamesN, который первым и нашёл данную вакансию, считает, что речь идёт о Civilization VII. Но задайтесь вопросом — о каком вообще сюжете, и уж тем более «новых путях» его подачи может идти речь в случае с глобальной пошаговой псевдоисторической стратегией?
Логичнее предположить, что в стенах Firaxis готовится некий проект в полностью новой франшизе, и, скорее всего, речь идёт про стратегию с элементами тактики во вселенной Marvel, информация о которой впервые появилась в начале лета.
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