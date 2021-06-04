До старта E3 2021 остаётся чуть больше недели, поэтому нет ничего удивительного в том, что в Сеть потихонечку начинают утекать подробности её проведения. Так, на Reddit появилась впоследствии косвенно одобренная авторитетным журналистом Bloomberg Джейсоном Шрайером утечка, согласно которой, на пресс-конференции Take-Two Interactive будет представлено несколько интересных игр издательства 2K Games.

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Например, сообщается, что студия Firaxis Games, известная по франшизам XCOM и Sid Meier’s Civilization, приготовила к анонсу тактическую игру в стиле XCOM, но по вселенной Marvel. Подробностей пока нет за исключением того, что супергероев знаменитой вселенной будут озвучивать именитые актёры — видимо, те, кто исполняли их роли в соответствующих блокбастерах.

Также сообщается, что на E3 состоится анонс ответвления Borderlands под названием Tiny Tina’s Wonderlands, в главной роли которого будет Крошка Тина.

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Если продолжать верить утечке, то разработчики из Hangar 13, выпустившие отличный ремейк Mafia, анонсируют некий боевик под кодовым названием Volt, в котором будет многое взято из серии безумных экшенов Saints Row. Под занавес презентации должны анонсировать NBA 2K22.

E3 2021 пройдёт с 12 по 15 июня, а пресс-конференция Take-Two, в состав которой входит 2K Games, пройдёт 14 июня вечером. Там-то всё и прояснится.