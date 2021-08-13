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Похоже, на QuakeCon 2021 анонсируют переиздание оригинальной Quake

Быстрей бы.
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Компания Bethesda представила подробное расписание мероприятия QuakeCon 2021, посвящённого, на самом деле, не только играм серии Quake, но и всем проектам издателя. Напомним, конференция должна начаться уже 19 августа в 21:00 по московскому времени.

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После изучения предложенного расписания становится понятно, что грядущий QuakeCon начнётся с получасовой церемонии открытия, посвящённой 25-летию Quake. И вот здесь нужно обратиться к материалу игрового издания Xbox Era. Сотрудники сайта успели заметить в официальном расписании QuakeCon упоминание обновлённой версии Quake.

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Как вы понимаете, спойлер оперативно убрали, но в Сети ничего не пропадает. В описании говорилось, что Quake Джон Линнеман из Digital Foundry совместно с Джерком Густафссоном из MachineGames собираются поговорить о культурном наследии игры и о том, что она для них значит. Самое главная фраза из описания-спойлера — «Quake возвращается!».

Густафссон и Линнеман собираются на своём стриме поговорить о «дополнительном контенте», который запланирован для обновлённого издания Quake. Отсюда простой вывод — на QuakeCon анонсируют… обновлённое издание Quake.

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Здесь ещё важно указать, что вышеупомянутый специалист из Digital Foundry является большим фанатом Quake, он также в мае текущего года подготовил большой видеоматериал, посвящённый технологическим особенностям оригинальной Quake и различиях у разных версий игры.

Дополнительно в первый день QuakeCon должны показать новый геймплейный ролик Deathloop, особенности работы отдельных серверов Fallout 76 и кое-что новенькое из мира TESO. Легендарную Skyrim, судя по расписанию, тоже всомнят хорошим словом. Основное шоу должно закончиться анонсом новой информации по Doom Eternal.

Напомним также, что по случаю QuakeCon 2021 компания Bethesda устроила распродажу: в течение двух недель проекты издательства можно купить со скидкой на любой целевой платформе.

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Теги

id software bethesda quake quakecon 2021
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Похоже, на QuakeCon 2021 анонсируют переиздание оригинальной Quake
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