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Первое геймплейное видео NASCAR 21: Ignition — симулятора кольцевых гонок, который пересадили на Unreal Engine

Смена движка пришлась весьма кстати.
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Разработчики из студии Motorsport Games представили геймплейный трейлер NASCAR 21: Ignition — симулятора каноничных американских гонок с бесконечной ездой по кругу. У нас этот ролик вызвал дополнительный интерес из-за указанной в нём точной даты релиза проекта — 28 октября текущего года.

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Напомним, NASCAR 21: Ignition стал первой игрой серии, создаваемой уже после приобретения Studio 397. Проект отныне создаётся на базе движка Unreal Engine, мы подробно говорили об этом в прошлой заметке. Смена ключевой технологии пошла серии на пользу — опубликованное видео приятно удивляет проработанностью картинки, внушительным набором спецэффектов и другими приятными глазу вещами.

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Всем заинтересованным также рекомендуется оформить предзаказ. NASCAR 21: Ignition готовится к релизу на PC, PlayStation и Xbox.

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motorsport games nascar 21 ignition
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