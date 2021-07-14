Студия Motorsport Games в данный момент занята доводкой гоночной игры NASCAR 21, авторы проекта решили поделиться своими мыслями по поводу разработки проекта в рамках интервью изданию IGN. На вопросы отвечал вице-президент студии Джордж Холмквист, который сразу дал понять, что NASCAR 21 обязательно поразит обывателя своей передовой графикой, потому как создаётся она на базе движка Unreal Engine.

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Господин Холмквист заверил, что качество картинки в их проекте отвечает стандартам AAA-игр. Поэтому уход от заветов NASCAR Heat выглядел в данном контексте более чем гармонично, ведь раньше в основе серии лежала более простая технология. Лицезрение опубликованных свежих скриншотов только подтверждают заявления вице-президента Motorsport Games.

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Немаловажным моментом для любой гоночной игры является система настройки внешнего вида авто — авторы понимают, что это очень важно для любого проекта жанра. Джордж Холмквист рассказал, что фанаты серии просили разработчиков добавить побольше настроек кастомизации для болидов.

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NASCAR 21 — первый гоночный симулятор от Motorsport Games, созданный после приобретения Studio 397. Релиз проекта намечен на четвёртый квартал текущего года.