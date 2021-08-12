Записи реального игрового процесса Battlefield 2042 «утекли» в Сеть — спешите видеть, пока не удалили
Несколько часов назад компания DICE совместно с Electronic Arts выпустила сюжетный ролик по Battlefield 2042, в котором, конечно, всё представленное действо выглядит максимально кинематографично, но особых эмоций не вызывает. Зато мы теперь знаем, что в сюжетном плане видео продолжает историю Ирландца, хорошо известного героя серии. Но кинематографические ролики имеют мало чего общего с реальным геймплеем, и вы сейчас в этом в очередной раз убедитесь.
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В YouTube стали появляться записи игрового процесса Battlefield 2042, они даже сейчас дают понять, что «Батла» не меняется. То есть, нас ждёт типичный «цирк с конями и рандезуками», в котором от скопления бойцов рябит в глазах, а темп всего действия — просто запредельный.
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Не радует качество самих видеоматериалов, но это, поверьте, не самое важное. Настройки графики, кажется, тоже выкручены в минимум. Происходящее очень сильно походит на то, что творилось в Battlefield 4. Фанатам серии этого будет достаточно.
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Мы также не берёмся прогнозировать, сколько проживут эти ролики. Речь идёт о банальной утечке, поэтому DICE может оперативно вмешаться и заблокировать опубликованные материалы.
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