Компания Blizzard совсем недавно установила сроки проведения открытого бета-тестирования Diablo II: Resurrected: первый этап должен начаться уже послезавтра. Чтобы повысить интерес к предстоящим мероприятиям, разработчики решили опубликовали пару кинематографичных роликов из первых двух актов игры. Смотрите, наслаждайтесь, ностальгируйте — благо, теперь они доступны на русском языке.

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Напомним, первая фаза тестирования пройдёт в период с 13 по 16 августа, в ней смогут принять участие только те пользователи, кто оформил предзаказ игры. В период с 20 по 23 августа доступ к бета-клиенту Diablo II: Resurrected получат абсолютно все желающие.

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В рамках тестирования игрокам дадут опробовать пять классов: Паладин, Друид, Колдунья, Варвар и Амазонка. Классы Некроманта и Ассасина можно будет изучить и опробовать лично только после релиза игры. На открытом тесте авторы дадут изучить только первые два сюжетных акта.

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Diablo II: Resurrected должна выйти 23 сентября на PC, Xbox и PlayStation.