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Сюжетные CGI-ролики первых двух актов Diablo II: Resurrected доступны для свободного просмотра на русском языке

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Компания Blizzard совсем недавно установила сроки проведения открытого бета-тестирования Diablo II: Resurrected: первый этап должен начаться уже послезавтра. Чтобы повысить интерес к предстоящим мероприятиям, разработчики решили опубликовали пару кинематографичных роликов из первых двух актов игры. Смотрите, наслаждайтесь, ностальгируйте — благо, теперь они доступны на русском языке.

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Напомним, первая фаза тестирования пройдёт в период с 13 по 16 августа, в ней смогут принять участие только те пользователи, кто оформил предзаказ игры. В период с 20 по 23 августа доступ к бета-клиенту Diablo II: Resurrected получат абсолютно все желающие.

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В рамках тестирования игрокам дадут опробовать пять классов: Паладин, Друид, Колдунья, Варвар и Амазонка. Классы Некроманта и Ассасина можно будет изучить и опробовать лично только после релиза игры. На открытом тесте авторы дадут изучить только первые два сюжетных акта.

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Diablo II: Resurrected должна выйти 23 сентября на PC, Xbox и PlayStation.

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Денис Чичерин
22:09
Не ожидал от Gigabyte такого качества, не понимаю зачем так подмачивать свою репутацию.
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Андрей Маликов
22:04
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Новые RX 6600 XT сильно теряют fps и проигрывают RTX 3060 из-за вдвое меньшего количества PCI-E
Crouse
22:03
Как всегда сэкономили и накрутили цену - вот она плата за технологии, то ли еще будет. Вложения в крипту теперь для производителей окупаются и вроде как они ни при чем, рыночек порешал и дефицит сам п...
Новые RX 6600 XT сильно теряют fps и проигрывают RTX 3060 из-за вдвое меньшего количества PCI-E
Чай с лимончиком
22:01
Зелота цитировать - себя не уважать, сорян.
Новые RX 6600 XT сильно теряют fps и проигрывают RTX 3060 из-за вдвое меньшего количества PCI-E
Анатолий Молдаванов
21:58
Вот именно. По итогу, она сейчас дороже 3060.
Новые RX 6600 XT сильно теряют fps и проигрывают RTX 3060 из-за вдвое меньшего количества PCI-E
ev_rus
21:57
Только не написали, что если она конкурент 3060 лишь в 1080р, и не дает играть с лучами, от слова вообще. Ее цена должна соответствовать цене 1660 ti.
Новые RX 6600 XT сильно теряют fps и проигрывают RTX 3060 из-за вдвое меньшего количества PCI-E
Анатолий Молдаванов
21:57
Дело не в этом, а в том, что скорость теперь будет меньше из-за 8 линий pci-e. То есть на 3060 с pci-e 4.0 она уже не потянет, а в некоторых играх она и правда производительнее 3060.
Новые RX 6600 XT сильно теряют fps и проигрывают RTX 3060 из-за вдвое меньшего количества PCI-E
Leonid Shagidullin
21:57
Отдельный вопрос, почему они не выпустили с 16 линиями 3 версии. А так для бюджетного апгрейда эта карта бесполезна.
Новые RX 6600 XT сильно теряют fps и проигрывают RTX 3060 из-за вдвое меньшего количества PCI-E
RaddaR
21:56
Оригинал блога по ссылке :) https://overclockers.ru/blog/RaddaR/show/54810/amd-radeon-rx-6600-xt-imeet-vsego-vosem-linij-pci-e-vmesto-shestnadcati-chto-privodit-k-padeniju-fps
Новые RX 6600 XT сильно теряют fps и проигрывают RTX 3060 из-за вдвое меньшего количества PCI-E
Dunehelp Dunehelp
21:55
Ну хз, на 12.0 на ноте 8 про все отлично и багов не было что евро что Индонезия. А вот 12.5 приехала с багами.
Анонсирована улучшенная прошивка MIUI 12.5 Enhanced
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