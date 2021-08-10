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Blizzard назвала сроки проведения открытого тестирования Diablo II: Resurrected

Слухи (почти) подтвердились.
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Компания Blizzard определилась с точными датами проведения открытого бета-тестирования ремастера Diablo II, соответствующая информация появилась на официальном сайте компании.

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Итак, запланировано несколько этапов тестирования, в первом смогут принять участие игроки, оформившие предзаказ на Diablo II: Resurrected или Diablo Prime Evil Collection. Второй этап станет общим и открытым для всех пользователей. Первый этап пройдёт с 13 по 16 августа, общий — с 20 по 22 августа.

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В рамках тестирования игрокам предложат опробовать геймплей не только за амазонку, варвара и волшебницу, коих уже делали доступными в рамках «альфы», но и друида с паладином.

Для тестирования и подробного изучения будут открыты первые два акта Diablo II и сетевой режим.

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