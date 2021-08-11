S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl готовят на движке Unreal Engine 5
GSC Game World справедливо посчитала, что будет правильно уточнить, на какой версии Unreal Engine создаётся её потенциально прекрасный проект S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Выяснилось, что на компромиссы ребята идти не собираются, и ваяют своё творение на Unreal Engine 5. Об этом разработчики сообщили в своём Twitter в ненавязчивом комментарии для Epic Games. Авторы движка были уверены, что данную информацию следует держать в тайне.
реклама
В качестве подтверждения авторы выложили скриншот соответствующего редактора.
реклама
Любопытно, что полтора года назад — в начале 2020-го — движком S.T.A.L.K.E.R. 2 была четвёртая версия Unreal Engine. То ли в тогдашние сведения закралась нелепая ошибка, то ли GSC впоследствии решила «проапгрейдиться», сейчас уже разобраться трудно. Хотелось бы верить в одно — что релиз, назначенный на 28 апреля следующего года, не будет отложен.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила