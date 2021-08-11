Известный в узких кругах инсайдер с ником Shpeshal Nick сообщил, что японская студия From Software совместно с Sony Interactive Entertainment готовят новый проект во вселенной Souls. Если верить словам нашего болтуна, то игра разрабатывается эксклюзивно для консоли PlayStation 5 и может быть представлена уже в рамках следующей трансляции State of Play.

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Если что, инсайдер Shpeshal Nick ранее публиковал информацию о дополнении с островом Ики для Ghost of Tsushima.

Что до фанатов Bloodborne, которая в своё время считалась одним из главных проектов для консоли PlayStation 4, то её продолжения теперь придётся ждать очень долго. Ну, если верить всем словам инсайдера Shpeshal Nick.