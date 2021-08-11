Представители Blue Box продолжают беспощадно издеваться над доверчивой публикой, которая ждала дебютного показа трейлера Abandoned. Мы писали об этом в прошлой заметке, если что. Итак, в самый последний момент представители студии отложили запуск PS5-приложения из-за «технической проблемы». Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте Blue Box Studios.

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Разработчики пояснили, что они столкнулись с непредвиденными техническими трудностями при попытке выпустить патч, после которого приложение стало бы работать с нужным набором функций. Со сроками внесения правок в PS5-приложение Abandoned пока ничего не ясно, но авторы пообещали сообщить об этом дополнительно.

реклама There is a technical issue with the delivery of the patch. We are working to get this live ASAP.



We apologize for the inconvenience. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 10, 2021

Перед сообщениями о внезапно возникшей «технической проблеме» разработчики успели выпустить вот такой «твит».

реклама Are you Ready? pic.twitter.com/4oI5FjgDFE — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 10, 2021

Дотошные игроки уже начали покадрово разбирать представленный видеоряд в поисках намёков на принадлежность Abandoned к именитой игровой серии. Или творчеству именитого игрового дизайнера, если вы понимаете, о ком мы.

Честное слово, если вся эта «маркетинговая возня» не окажется рекламной кампанией новой Silent Hill от Кодзимы, то у руководителя Blue Box будут большие проблемы — фанаты такое не простят.