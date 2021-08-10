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Тизер-приложение таинственного хоррора Abandoned через пару часов будет доступно для скачивания на PlayStation 5

Фанатам Кодзимы, Silent Hill и тайных заговоров нужно срочно приготовиться.
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Ожидающие свежих новостей о таинственном хорроре Abandoned сегодня получит новый большой повод для рассуждений. Буквально через несколько часов на PlayStation 5 выйдет тизер-приложение от студии-разработчика Blue Box. Возможно, после релиза данной маркетинговой программы прояснится ситуация с истинной природой Abandoned и его создателей.

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Напомним, особо упёртые фанаты до сих пор верят, что вышеупомянутый хоррор — продолжение Silent Hill, а вся эта история со студией Blue Box является продуманной маркетинговой уловкой Хидео Кодзимы.

Вступительный ролик Abandoned появится в приложении уже в 22:00 МСК, следом за ним должны выйти новые видеоматериалы. Данный проект должен поступить в продажу до конца текущего года на консоли PlayStation 5.

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