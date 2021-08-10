Как мы и предполагали ранее, представители студии Double Fine будут щедро снабжать нас новыми роликами перед скорым релизом экшен-платформера Psychonauts 2. Очередной видеоматериал посвятили гениальным детям, с которыми главному герою предстоит подружиться.

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Центральный персонаж Psychonauts 2 Разпутин «Раз» Аквато прибывает в международный штаб психонавтов Motherlobe. После событий оригинала «Раз» рассчитывал получить славу и уважение, но ему очень быстро дали понять, что мир полнится такими крутыми специалистами, как он. В кампании с одарёнными детьми Разпутин попадает в интернатуру со своей сложной структурой. Нашему герою предстоит практически с нуля выстраивать свою карьеру на новом месте, попутно завоевывая уважение и расположение от других людей.

В предложенном ролике нам рассказали и показали несколько вундеркиндов, каждый из них по-разному относится к главному герою и обладает уникальными способностями. Один умеет управлять водой, второй мастерски управляет скейтбордом силой мысли, третий прослыл большим специалистам в левитации, и так далее. Будут там и дети, которые мечтают создать пиратскую станцию в Motherlobe.

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Релиз Psychonauts 2 запланирован на 25 августа. Целевые платформы вы знаете: PC, Xbox и PlayStation. Очень хочется верить, что у команды Тима Шейфера всё получилось. Кстати, переносов релиза точно не предвидится, ведь проект пару дней назад ушёл «на золото».