Поклонники творчества студии Double Fine Productions могут вздохнуть с облегчением (простите за избитый штамп), ведь приключенческая игра Psychonauts 2 отправилась «на золото». Больше никаких переносов даты релиза — всё состоится чётко в срок.

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Релиз Psychonauts 2 запланирован на 25 августа, проект выйдет на PC, PlayStation и Xbox. Мы в очередной раз напоминаем, что все заинтересованные всегда могут перейти на страницу игры в магазине Steam и оформить предзаказ. Базовая версия игры стоит 1985 рублей, а подписчикам Xbox Game Pass она достанется бесплатно в день релиза.

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Вариант с подпиской кажется более приемлемым, ведь в противном случае владельцам Xbox придётся отдать 60 долларов. На PlayStation 4 вторые Psychonauts стоят 4279 рублей, на консоли PlayStation 5 игру можно взять за 4279 рублей. На официальной страничке студии Double Fine в Twitter также указывается, что в ближайшем времени разработчики поделятся «крутыми штуками» с игроками, о которых станет известно ближе к релизу.

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Для тех, кто не застал оригинал, даём справку: Psychonauts 2 представляет собой красочный платформер, посвящённый парапсихическим способностям главного героя Разпутина «Раз» Аквато. Герой, по здешней легенде, является профессиональным акробатом и экстрасенсом. К началу событий второй части он числится в международной организации экстрасенсорного шпионажа под названием «Психонавты». Члены организации попали в беду, их лидер похищен. Позже его спасли, но «вернулся он совсем другим человеком». Такая вот сюжетная завязка.

PlayStation users can also snag it in the store now too! This version is backwards compatible with PlayStation 5 consoles! https://t.co/MMKh72EQ5L pic.twitter.com/QEtoN3sbq4 — Double Fine (@DoubleFine) August 6, 2021

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В Psychonauts 2 игрокам нужно будет много прыгать, ходить по канатам и преодолевать сложные препятствия на уровнях. Разнообразие в геймплей привносит механика использования мощных парапсихических способностей не только для ловкой расправы над врагами, но и для передвижения объектов и даже замедления времени.

Более подробно о проекте можно прочитать на официальной страничке в Steam, там же указаны системные требования.