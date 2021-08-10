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GTA V на PlayStation 5 будет работать в разрешении 4K и при 60 fps

Немецкое подразделение PlayStation раньше времени «слило» эту информацию.
7
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Немецкое подразделение PlayStation продолжает удивлять. Чуть ранее сегодня мы писали вам о смещённой дате релиза Horizon Forbidden West, о которой стало известно только благодаря Twitter-аккаунту PlayStation в Германии. Теперь же ряд профильных СМИ обратил внимание на заметку в немецком блоге PlayStation, которая появилась ещё в прошлом месяце. Там указывалась новая подробность о состоянии версии Grand Theft Auto V для консоли PS5.

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Если принять за правду всё то, что было опубликовано в отдельном посте, то GTA V будет работать на новой консоли Sony в разрешении 4K при 60 fps. Официальных подтверждений со стороны разработчиков из Rockstar пока не поступало.

Релиз GTA V на консолях нового поколения должен состояться 11 ноября. Разработчики также собираются представить в этот день обновлённый клиент GTA Online. Всем подписчикам PS Plus гарантирован бесплатный доступ к сетевому режиму Grand Theft Auto V в течение первых трёх месяцев.

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