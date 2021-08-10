Немецкое подразделение PlayStation не указало Horizon Forbidden West в графике релизов на текущий год
В самом конце июля в Сети с подачи профильных СМИ появилась информация о том, что Sony отложила релиз амбициозной Horizon Forbidden West до первого квартала следующего года. По прошествии почти двух недель информация не была официально подтверждена, но, похоже, перед состоявшимся фактом нас поставят уже со дня на день. «Толстый» намёк на то, что продолжения приключений Элой мы в этом году не увидим, дало немецкое подразделение PlayStation.
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В своём официальном Twitter немецкая PlayStation опубликовала ссылку на игры, релизы которых должны состояться на платформе до конца года, но ни в соответствующей иллюстрации, ни в самом списке не было обнаружено героини данной заметки. Возможно, конечно, дело в том, что у Horizon Forbidden West изначально не было чётко обозначенной даты выхода — лишь многозначительное «до конца года» — но игроки уже приготовились к худшему и находятся в ожидании официальной новости о переносе релиза.
Удивительного в этом, впрочем, ничего не будет: эпидемиологическая ситуация в мире хоть и улучшается, но пока далека даже от стабильно удовлетворительной, поэтому трудности с производством игр никто не отменял.
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