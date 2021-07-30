Оригинал: Вскоре после публикации Грабба на связь вышел небезызвестный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, обладающий несравнимо более глубокими и обширными связями в игровой промышленности, и «подтвердил» информацию первого.

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По информации Шрайера, перенос релиза Horizon Forbidden West — это уже некоторое время назад состоявшееся решение, но официально о нём объявят позже. Главной причиной называются проблемы с производством игры ввиду эпидемиологической обстановки и связанным с ней нарушением привычных условий работы студии.

Оригинал: Журналист издания VentureBeat Джефф Грабб, инсайдерская информация которого сбывается пусть и не в 100 % случаев, но всё же достаточно часто, чтобы её игнорировать, со ссылкой на свои источники передаёт, что Sony рассматривает возможность переноса выхода Horizon Forbidden West на следующий год.

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Как передаёт Грабб, новостью о переносе выхода Sony может поделиться на следующем мероприятии State of Play. При этом важно отметить, что полной уверенности в данных сведениях у Грабба нет, но, по его словам, всё идёт именно к тому, что релиз Horizon Forbidden West перенесут.

В целом, данная информация выглядит сомнительно: ещё в начале лета разработчики из Guerilla Games сообщали, что разработка Horizon Forbidden West перешла на финальную стадию. С другой стороны, прецеденты, когда релизы игр откладывали не то что на финишной прямой, а уже даже после «ухода на золото», имеются, так что ожидать можно чего угодно. Пока что же надеемся, что сиквел популярнейшего проекта про рыжеволосую воительницу Элой всё-таки доберётся до прилавков в этом году.