Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Бывший старший дизайнер геймплея Cyberpunk 2077 теперь трудится над новой Fable

До этого он 7 лет проработал в CDPR.
5
RTX 3060 за 58 тр в Ситилинке - дешевле нет нигде

В июле этого года из CD Projekt RED в поисках «новых приключений» ушёл Павел Капала, трудившийся в студии на протяжении семи лет и участвовавший в производстве The Witcher 3 Wild Hunt и Cyberpunk 2077. Что ж, сегодня выяснилось, что поиск «приключений» привёл его в студию Playground Games, а конкретно — в команду разработки новой Fable на позицию ведущего дизайнера игрового процесса.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
-22000р на 3060 Gigabyte = топ цена
Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде
3090 дешево в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Как уточняет Капала, он будет заниматься созданием и внедрением в Fable боевой системы. Соответствующий опыт у господина Капалы имеется — в Cyberpunk 2077 он в том числе работал и над боевой системой.

Напомним, что новая Fable была анонсирована летом прошлого года, но с тех пор важной геймплейной информации о ней не поступало. Сроки релиза тоже находятся под грифом «секретно»: всё, что нам известно, это то, что Fable появится на свет раньше шестой номерной части The Elder Scrolls.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

playground games fable
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Бывший старший дизайнер геймплея Cyberpunk 2077 теперь трудится над новой Fable
5
Авторы Atomic Heart рассказали о транспорте в игре, количестве концовок, системных требованиях, наличии исторических личностей и многом другом
3
Глобальная стратегия Humankind со дня релиза будет доступна в Xbox Game Pass
+
Авторы No Man’s Sky отмечают пятилетие игры: от провала до успеха
1
Hellblade Senua’s Sacrifice получила улучшения для Xbox Series: трассировка лучей и другие изменения
2
Энтузиаст показал, как выглядел бы BioShock на Unreal Engine 5
8

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 60
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 41
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 40
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 32
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 25
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О ценах на видеокарты и майнинге на начало августа 2021
180
Раздел "почти даром" на Aliexpress и другие способы покупать с большими скидками
13
О заработке криптовалюты при помощи Telegram ботов и без вложений
20
Подробное руководство по замене процессора в компьютере: часть 1 - AMD
85
Доходность майнинга эфира после Хардфорка London и потенциал роста цен на видеокарты
25
Как у меня перестала открываться папка с важными данными и где я потом нашёл файлы из неё
56
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
34
Эфир вырос больше чем на 20% за последнюю неделю и достиг уровня 3000 долларов
18
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
10
4 лучшие модификации на S.T.A.L.K.E.R.
5

Сейчас обсуждают

ssdtm
19:39
Портативная консоль AYANEO 2021 получила новые Pro и Retro версии с 8-ядерным APU от AMD
Кьелл Ольссен
19:39
Не думаю что 11 версия что-то вытянет круто. По моему уже дальше придумывать 10 не чего. Я иногда подумываю с 10 вернуть 7. Вот если бы макры перевыпустили бы 10, но с требованиями как 7, её я бы купи...
5 ключевых претензий к Windows 11 – пользователи требуют от Microsoft вернуть удалённые функции
Владимир Федоренко
19:38
Адекватные комментаторы😊 . Приятно.
Илон Маск планирует продавать более мощные антенны для Starlink с высоким показателем радиации
Den Fed
19:37
Нерабы очень любят стоять на коленях .... Карателей свалили в могилы под Одессой и написали таблички Хирургичесике отходы. Есть видео ...человек едет из Одессы до кладбища.
Технология Intel PowerVia позволит лучше разгонять процессоры
Кеша
19:37
Вытащил мат плату с корпуса чтобы заменить процессор. Это что-то новенькое :-)
Подробное руководство по замене процессора в компьютере: часть 1 - AMD
Зеновий Радеонович
19:37
Люди действительно бывают разные. У автора >200 заметок на техн. темы. И тут очередня кликбейтщина, на тему плохой 10ки.
Как у меня перестала открываться папка с важными данными и где я потом нашёл файлы из неё
Алексей Калягин
19:36
В выигрыше остались крупнейшие игроки. Но они сидят в этом деле уже сколько, лет 10 минимум, когда о битке слыхом не слыхивали в массе. Они уже настолько давно и мощно отбились, что о них разговор даж...
О ценах на видеокарты и майнинге на начало августа 2021
Николай Некрасов
19:36
Причём тут вообще 17г??? Ты кредит на ремонт квартиры берешь, ты разве первым дело смотришь на стоимость криптовалюты, может ты всё-таки ориентируешься на свои возможности??? Так чем кредит на авто, р...
О ценах на видеокарты и майнинге на начало августа 2021
Арктур Пирожков
19:36
Вертушки крутятся, а не видяха
Доходность майнинга эфира после Хардфорка London и потенциал роста цен на видеокарты
Арктур Пирожков
19:35
Фома неверующий, здрасте.
Доходность майнинга эфира после Хардфорка London и потенциал роста цен на видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем