Бывший старший дизайнер геймплея Cyberpunk 2077 теперь трудится над новой Fable
В июле этого года из CD Projekt RED в поисках «новых приключений» ушёл Павел Капала, трудившийся в студии на протяжении семи лет и участвовавший в производстве The Witcher 3 Wild Hunt и Cyberpunk 2077. Что ж, сегодня выяснилось, что поиск «приключений» привёл его в студию Playground Games, а конкретно — в команду разработки новой Fable на позицию ведущего дизайнера игрового процесса.
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Как уточняет Капала, он будет заниматься созданием и внедрением в Fable боевой системы. Соответствующий опыт у господина Капалы имеется — в Cyberpunk 2077 он в том числе работал и над боевой системой.
Напомним, что новая Fable была анонсирована летом прошлого года, но с тех пор важной геймплейной информации о ней не поступало. Сроки релиза тоже находятся под грифом «секретно»: всё, что нам известно, это то, что Fable появится на свет раньше шестой номерной части The Elder Scrolls.
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