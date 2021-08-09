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Авторы No Man’s Sky отмечают пятилетие игры: от провала до успеха

На старте это было, мягко говоря, совсем не то, что ожидали игроки.
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Сегодня космосиму-приключению No Man’s Sky исполняется пять лет. По такому случаю разработчики опубликовали видеоролик, в котором вспоминают, каков был релиз, через что коллективу Hello Games пришлось пройти, и что собой представляет игра сегодня.

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На случай, если вы вдруг запамятовали, отметим, что запуск No Man’s Sky иначе как катастрофой назвать затруднительно: в игре отсутствовала масса обещанных элементов игрового процесса, и геймеры совместно с журналистами в одночасье смешали новинку с грязью. Спустя некоторое время разработчики пообещали, что бросят все силы на доведение No Man’s Sky до ума.

И обещание было выполнено: уже в течение первого года все недочёты были исправлены, а последующие обновления уже добавляли дополнительный контент. Как итог, на сегодняшний день No Man’s Sky — это полностью готовый и работоспособный проект, чем Hello Games безмерно гордится.

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Контентная поддержка игры на этом не заканчивается: сейчас Hello Games трудится над обновлением под названием Frontiers, но его деталями пока делиться не торопится.

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