Hellblade Senua’s Sacrifice получила улучшения для Xbox Series: трассировка лучей и другие изменения
Hellblade Senua’s Sacrifice стала ещё одной игрой из бесконечного потока проектов, получающих оптимизационные обновления и усовершенствования с расчётом на высокую производительность консолей текущего поколения. Сопутствующий видеоролик с демонстрацией улучшений в Hellblade появился на официальном канале Xbox на YouTube.
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Полным списком графических усовершенствований разработчики с нами пока не поделились, однако основные детали известны: в игре появится трассировка лучей на основе DirectX, дополнительный режим повышенного качества картинки, а также заметно улучшатся визуальные эффекты.
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В конце 2019 года был анонсирован сиквел — Senua’s Saga Hellblade II. В начале лета этого года уже проходила подготовка к переходу игры к фазе активного производства. Как следствие, о сроках релиза продолжения пока можно даже не заикаться.
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