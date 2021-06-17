Студия Ninja Theory приняла участие в Xbox Games Showcase Extended и рассказала о работе над своим следующим амбициозным проектом Senua’s Saga Hellblade II. Как заявил творческий руководитель студии Тамим Антониадес (Tameem Antoniades), впереди у Hellblade II активная стадия разработки.

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Сейчас Ninja Theory подготовила значительный, но далеко не полный «кусочек» игры, в частности, занималась фотографированием местности в Исландии для использования данных материалов при воссоздании места действия Hellblade II в виде Исландии IX века. Студия применяет передовые технологии вроде фотограмметрии, а в плане графики проводит консультации с Epic Games, разработчиками движка Unreal Engine 5, на котором и создаётся новинка.

Как поясняет господин Антониадес, первая Hellblade была для Ninja Theory особенной игрой, и Hellblade II тоже станет «чем-то особенным», а не просто сиквелом удачного проекта.

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Естественно, даже примерных сроков релиза Hellblade II пока нет. По словам инсайдеров, самый оптимистичный прогноз — это 2023 год.