Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Впереди у Hellblade II большой путь: игра готовится к переходу к фазе активного производства

Когда ждать релиз, не имеет смысл даже загадывать.
+
RTX 3060 намного дешевле 100 тр в Ситилинке
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке

Студия Ninja Theory приняла участие в Xbox Games Showcase Extended и рассказала о работе над своим следующим амбициозным проектом Senua’s Saga Hellblade II. Как заявил творческий руководитель студии Тамим Антониадес (Tameem Antoniades), впереди у Hellblade II активная стадия разработки.

реклама

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
-30 000р на 14Tb Toshiba
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate

Сейчас Ninja Theory подготовила значительный, но далеко не полный «кусочек» игры, в частности, занималась фотографированием местности в Исландии для использования данных материалов при воссоздании места действия Hellblade II в виде Исландии IX века. Студия применяет передовые технологии вроде фотограмметрии, а в плане графики проводит консультации с Epic Games, разработчиками движка Unreal Engine 5, на котором и создаётся новинка.

Как поясняет господин Антониадес, первая Hellblade была для Ninja Theory особенной игрой, и Hellblade II тоже станет «чем-то особенным», а не просто сиквелом удачного проекта.

реклама

Естественно, даже примерных сроков релиза Hellblade II пока нет. По словам инсайдеров, самый оптимистичный прогноз — это 2023 год.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ninja theory senuas saga hellblade ii
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Впереди у Hellblade II большой путь: игра готовится к переходу к фазе активного производства
+
Дополнение Spirits of Amazonia Part 2 для атмосферного симулятора выживания Green Hell обзавелось датой релиза
+
4X-стратегия Humankind и экшен Guardians of the Galaxy получат защиту Denuvo на релизе
+
Для Arma 3 вышло дополнение с грозным названием «Железный занавес»
1
Только семь игр получат поддержку FidelityFX Super Resolution в момент запуска данной технологии
9
В Epic Games Store раздают Overcooked 2 и Hell is Other Demons
+

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 44
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 38
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 интересных стратегий на ПК 2020 и 2021 года, которые нельзя пропустить любителям жанра
14
Азы фарминга криптовалюты для новичка - пулы ликвидности, DeFi и заработок на этом, обменник BiSwap
32
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
6
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2021
10
Обзор и тестирование корпуса XPG Starker
7
Обзор ADATA XPG Spectrix D50 RGB AX4U360038G18A-DW50. Белый - это элегантно
44

Сейчас обсуждают

BorealSine
21:09
да охота, ещё могу неделями тайминги зажимать, а ты на каком сайте вообще и оверклокер ли ты или там чисто юзверь лоуайкьюшный? а ?
Rainbow Six Siege получила поддержку NVIDIA DLSS: рост производительности в 4K составляет до 50 %
Александр Попов
21:09
Дорого и не нужно. Мне бы вполне 1660/1660S хватило по нормальной цене
Завтра ДНС продаст новую партию RTX 3070Ti и 3080Ti — ожидает ли нас очередной провал и что с ценами
Кравченко Володимир
21:06
Нет мужчинка, на вашем языке "черный", а на нашем "чорний". "Чорнобиль", на вашем "Чернобыль". Правильно "Chornobyl", если бы этот город был в составе России, тогда правильно Chernobyl
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
VRoman
21:06
Собалезную
Модули памяти типа DDR5 получат распространение в следующем полугодии
Кравченко Володимир
21:05
Не знаю почему рашенсы сагрились на украинцев, устроили диванную резню. Я вам обоим сторонам скажу, что первая часть сталкера на английском так и звучала: Chernobyl, потому что на английском языке "Чо...
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
VRoman
21:05
А 16 чипов с каждой стороны уже запретили?
Модули памяти типа DDR5 получат распространение в следующем полугодии
REY_B_
21:04
Дохленько... За что цену накинули? За то, что стекла и пластмассы добавлено?
Motorola представила защищённый смартфон Defy 2021
DeMoKPaT
21:04
Кто желает положить в корзину 3070ти гамингпро перед завтрашней битвой за ТиАй идёт по ссылке в конфигуратор.. что делать - знает https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/9555e1eb0547d909/
Недорогие видеокарты GeForce GTX 1660/Super вернулись в российские магазины, а скидки доходят до 15%
Катя Изосимова
21:04
так там не только игр нет с этим фср, но еще и качество по сравнению с дллс полное говнище. там просто мрак. им нвидию не догнать в технологиях. они отстали безнадежно увы
Только семь игр получат поддержку FidelityFX Super Resolution в момент запуска данной технологии
Dima Khudyakov
21:03
Мда, жаль, что кроме как в GodFall лично мне особо попробовать негде будет
Только семь игр получат поддержку FidelityFX Super Resolution в момент запуска данной технологии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем