BioShock по праву принадлежит к категории культовых игр, однако за почти четырнадцать лет, минувших с момента её релиза, графика в проекте уже откровенно морально устарела, а официального ремастера на горизонте пока не видать. Впрочем, примерно представить себе, как выглядел бы облагороженный под современные требования к графике BioShock, можно — благодаря неравнодушным энтузиастам, продолжающим баловаться с ранней версией инструментария движка Unreal Engine 5.

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Так, энтузиаст noodlespagoodle опубликовал на своём YouTube-канале небольшой видеоролик с демонстрацией BioShock на базе передового движка от Epic Games. Получилось достаточно симпатично.

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Отметим, что сейчас в производстве находится новая часть франшизы. За её производство отвечает новый коллектив под названием Cloud Chamber, в составе которого много ветеранов-разработчиков серии, так что новинка в надёжных руках. Официально о производстве новой части BioShock издательство 2K Games объявило в конце 2019 года. С тех пор, правда, тишина.