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Энтузиаст показал, как выглядел бы BioShock на Unreal Engine 5

Как и в других подобных демонстрациях — да, хорошо бы выглядел.
1
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BioShock по праву принадлежит к категории культовых игр, однако за почти четырнадцать лет, минувших с момента её релиза, графика в проекте уже откровенно морально устарела, а официального ремастера на горизонте пока не видать. Впрочем, примерно представить себе, как выглядел бы облагороженный под современные требования к графике BioShock, можно — благодаря неравнодушным энтузиастам, продолжающим баловаться с ранней версией инструментария движка Unreal Engine 5.

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Так, энтузиаст noodlespagoodle опубликовал на своём YouTube-канале небольшой видеоролик с демонстрацией BioShock на базе передового движка от Epic Games. Получилось достаточно симпатично.

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Отметим, что сейчас в производстве находится новая часть франшизы. За её производство отвечает новый коллектив под названием Cloud Chamber, в составе которого много ветеранов-разработчиков серии, так что новинка в надёжных руках. Официально о производстве новой части BioShock издательство 2K Games объявило в конце 2019 года. С тех пор, правда, тишина.

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omoikane
16:20
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Павел Новицкий
16:19
Чет не увидел никакой разницы
Энтузиаст показал, как выглядел бы BioShock на Unreal Engine 5
Kutuz
16:19
По факту учту. То есть, неважно допустим что там я работаю с текстовым файлом допустим во вложении пятого уровня, может из за сбоя сделать недоступным папку самого первого уровня в корневой директории...
Как у меня перестала открываться папка с важными данными и где я потом нашёл файлы из неё
omoikane
16:19
Роботы это что то бинарное от природы там либо 1 либо 0. Синтетики(Синты) скорее, это уже форма жизни с разумом.
Почти треть геймеров мужского пола предпочитают играть за персонажей-женщин
Kutuz
16:17
Тоже неохота конечно всегда этот мусор системный видеть перед глазами с риском ещё ненароком удалить, как что-то ненужное)))
Как у меня перестала открываться папка с важными данными и где я потом нашёл файлы из неё
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Kutuz
16:16
Для понятности, хотя и понимаю что в случае чего удобней было бы английскими, если как то придется сторонними утилитами копаться и будет абракадабра. Но вот с играми например я всегда называю только а...
Как у меня перестала открываться папка с важными данными и где я потом нашёл файлы из неё
FillWillson
16:16
может он не в те игры играет? :)
Почти треть геймеров мужского пола предпочитают играть за персонажей-женщин
omoikane
16:15
Представляю сидит такой DarkShaman и дрочит на Кратоса :D Привык же на жопу смотреть, а чья уже все равно, инстинкт выработался :D
Почти треть геймеров мужского пола предпочитают играть за персонажей-женщин
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