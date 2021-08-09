Мобильный экшен-платформер My Friend Pedro: Ripe for Revenge всего за пару дней скачали более 1,25 миллиона раз
Экшен-платформер My Friend Pedro с недавних пор имеет мобильную версию с подзаголовком Ripe for Revenge. В этой игре, напомним, главному герою приходится творить бесчинства по приказу говорящего банана. Так вот, мобильная версия проекта пользуется высокой популярностью среди пользователей, приложение скачали более 1,25 миллиона раз.
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Как и полагается для подобных мобильных игр, My Friend Pedro: Ripe for Revenge распространяется по условно-бесплатной модели. Если вы годите «занести» денег разработчикам, то покупайте премиум-версию игры с активной системой сохранений и режимом с прохождением на время.
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Big thanks to the over 1.25 million players that jumped in to save a banana’s family so far! pic.twitter.com/Wcn0bXJDPS— My Friend Pedro 🔫🍌 (@deadtoast_com) August 8, 2021
Других микротранзакций в игре не предусмотрено. На агрегаторе рецензий Metacritic iOS-версия Ripe for Revenge имеет 78% рейтинга на основании пяти рецензий. Скачать проект можно в App Store и Google Play.
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