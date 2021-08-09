Epic Games раздала пользователям магазина EGS игр на 4338 долларов
Методы популяризации магазина Epic Games Store на протяжении долгих месяцев остаются неизменными: команда поддержки практически регулярно, каждый четверг, обновляет набор игр для бесплатной раздачи. Некоторые из этих проектов необычайно востребованные (GTA V, Battlefront II), другие — попроще, с хорошо заметным «инди»-налётом. В любом случае, никто не ставит под сомнение тот факт, что Epic Games раздала бесплатно огромное количество игр.
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Нашлись энтузиасты, которые подсчитали, сколько денег мог сэкономить рядовой пользователь, если он добавил к себе на аккаунт в EGS все 202 игры, которые раздавались в разное время. Сумма получилась внушительная — $4338. Для понимания: при подсчёте брались полные цены, без скидок. Если брать все эти проекты на распродажах, то за них минимум придётся отдать $1483.
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Ещё один момент — региональные цены. Для жителей России две указанные суммы ещё бы уменьшились. Но деньги в любом случае пришлось бы отдавать.
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Напомним, в данный момент в магазине Epic Games Store доступны для бесплатного добавления на аккаунт A Plague Tale: Innocence и Minit.
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