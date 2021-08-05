Epic Games справедливо решила, что довольно раздавать в качестве подарков в своём магазине мало кому известный и нужный валежник, пора уже дарить настоящие подарки. С сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга все желающие могут забрать в EGS получившую массу наград приключенческую игру A Plague Tale Innocence.

реклама

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Проект посвящен побегу двух детей от французской инквизиции в 1349 году. Хотя в одном предложении игровой процесс звучит просто, но на практике нашим героям предстоит скрываться, обходить стороной заслоны охраны, а также бродить по полным крыс канализационным коллекторам. Вернее, прообразам таковых.

Попутно с сегодняшнего дня в EGS можно забрать нестандарное мини-приключение Minit, игровые сенсы в котором проходят всего в течение одной минуты.

реклама

На следующей неделе раздача сменится: с 12 августа Epic Games предложит забрать Rebel Galaxy.