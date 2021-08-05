В Epic Games Store бесплатно раздают A Plague Tale Innocence
Epic Games справедливо решила, что довольно раздавать в качестве подарков в своём магазине мало кому известный и нужный валежник, пора уже дарить настоящие подарки. С сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга все желающие могут забрать в EGS получившую массу наград приключенческую игру A Plague Tale Innocence.
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Проект посвящен побегу двух детей от французской инквизиции в 1349 году. Хотя в одном предложении игровой процесс звучит просто, но на практике нашим героям предстоит скрываться, обходить стороной заслоны охраны, а также бродить по полным крыс канализационным коллекторам. Вернее, прообразам таковых.
Попутно с сегодняшнего дня в EGS можно забрать нестандарное мини-приключение Minit, игровые сенсы в котором проходят всего в течение одной минуты.
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На следующей неделе раздача сменится: с 12 августа Epic Games предложит забрать Rebel Galaxy.
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