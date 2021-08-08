Трейлер отменённой Duke Nukem Begins с кооперативом и молодым Дюком
Во второй половине «нулевых» Gearbox совместно с 3D Realms прорабатывали проект под названием Duke Nukem Begins, в основу которого должна была лечь история становления Дюка Нюкема. Из-за юридических недочётов проект был похоронен, но его частички остались в живых. В производстве проекта была также задействована компания Janimation, и вот, её бывший сотрудник Грегор Пункатц решил выложить трейлер, представляющий собой так называемый вертикальный срез игры.
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Как можно заметить в видеоролике, в Duke Nukem Begins предполагалось введение кооперативного режима прохождения, механики стрельбы с двух рук, возможность использовать оторванные конечности оппонентов в качестве оружия и многое другое.
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На днях стало известно, что 3D Realms теперь находится под крылом Embrace Group. А большие компании очень не любят, когда подопечные им коллективы сидят без дела, так что, возможно, Duke Nukem Begins в обновлённой форме когда-нибудь и увидит свет.
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