Embracer Group прикупила разработчиков Duke Nukem и ещё шесть студий
Компания Embracer Group продолжает вести свою излюбленную тактику по агрессивной скупке игровых студий и издателей, приобретая их, что называется, «крупным оптом». Самый свежий повод для обсуждения действий — покупка семи игровых компаний, среди которых есть команды, сделавшие Deep Rock Galactic и Duke Nukem.
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Ниже мы публикуем список команд, доставшихся «толстумам» из Embracer Group:
- 3D Realms — вы их знаете Duke Nukem;
- Ghost Ship Games — в ответе за Deep Rock Galactic;
- Slipgate Ironworks известны по Graven;
- Force Field — создают проекты для VR;
- Easy Trigger — помним по Huntdown;
- Digixart — готовят приключенческую игру Road 96, о которой мы писали, например, здесь;
- Crazy Labs — сделали множество мобильных проектов.
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