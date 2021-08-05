Компания Embracer Group продолжает вести свою излюбленную тактику по агрессивной скупке игровых студий и издателей, приобретая их, что называется, «крупным оптом». Самый свежий повод для обсуждения действий — покупка семи игровых компаний, среди которых есть команды, сделавшие Deep Rock Galactic и Duke Nukem.

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Ниже мы публикуем список команд, доставшихся «толстумам» из Embracer Group:

3D Realms — вы их знаете Duke Nukem;

Ghost Ship Games — в ответе за Deep Rock Galactic;

Slipgate Ironworks известны по Graven;

Force Field — создают проекты для VR;

Easy Trigger — помним по Huntdown;

Digixart — готовят приключенческую игру Road 96, о которой мы писали, например, здесь;

Crazy Labs — сделали множество мобильных проектов.

За покупку всех студий Embracer Group «спустила» 315 миллионов долларов, также в рамках похода за игровыми компаниями был обменян на деньги производитель игрового мерчендайза Grimfrost. Напомним, до этого в феврале текущего года конгломерат прикупил себе Gearbox.