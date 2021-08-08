Долгожданная Elden Ring обзавелась страничками в PS Store и Microsoft Store
Амбициозный проект Elden Ring от создателей Dark Souls продолжает потихоньку обозначать своё присутствие на игровых платформах. Пару дней назад этот ожидаемый поклонниками творчества студии FromSoftware проект уже прописался в Steam, и вот, теперь добрался до PlayStation Store с Microsoft Store.
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К сожалению, пока речь идёт именно о «прописке»: никаких достойных внимания сведений, а также системных требований проекта, ни на одной из трёх страниц Elden Ring в сервисах цифровой дистрибуции обнаружить не удалось.
Напомним, что в июне релиз Elden Ring перестал быть чем-то мифическим и недостижимым: запуск проекта назначен на 21 января следующего года.
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