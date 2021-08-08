Амбициозный проект Elden Ring от создателей Dark Souls продолжает потихоньку обозначать своё присутствие на игровых платформах. Пару дней назад этот ожидаемый поклонниками творчества студии FromSoftware проект уже прописался в Steam, и вот, теперь добрался до PlayStation Store с Microsoft Store.

реклама

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

К сожалению, пока речь идёт именно о «прописке»: никаких достойных внимания сведений, а также системных требований проекта, ни на одной из трёх страниц Elden Ring в сервисах цифровой дистрибуции обнаружить не удалось.

Напомним, что в июне релиз Elden Ring перестал быть чем-то мифическим и недостижимым: запуск проекта назначен на 21 января следующего года.