Релиз Elden Ring — это уже не что-то мифическое и недостижимое, а вполне реальная дата, объявленная разработчиками из FromSoftware совместно с Bandai Namco ещё в начале лета. Запуск этого амбициозного проекта запланирован на 21 января 2022 года, и сегодня ночью Elden Ring преодолела ещё один этап на пути к заветному дню: в Steam появилась соответствующая страничка.

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Ничего нового или хотя бы минимально интересного со Steam-странички Elden Ring выудить, увы, не удалось, но сам факт знаменателен: процесс производства игры продолжается, и, возможно, даже обойдётся без переноса даты выхода.

Напомним, что FromSoftware готовила Elden Ring в сотрудничестве с автором цикла «Песня льда и пламени» Джорджем Мартином. Сам писатель выполнил свою часть работы ещё пару лет назад, и с тех пор мастера из FromSoftware воплощали придуманный им игровой мир.