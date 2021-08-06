В Steam появилась страница долгожданной Elden Ring
Релиз Elden Ring — это уже не что-то мифическое и недостижимое, а вполне реальная дата, объявленная разработчиками из FromSoftware совместно с Bandai Namco ещё в начале лета. Запуск этого амбициозного проекта запланирован на 21 января 2022 года, и сегодня ночью Elden Ring преодолела ещё один этап на пути к заветному дню: в Steam появилась соответствующая страничка.
реклама
Ничего нового или хотя бы минимально интересного со Steam-странички Elden Ring выудить, увы, не удалось, но сам факт знаменателен: процесс производства игры продолжается, и, возможно, даже обойдётся без переноса даты выхода.
Напомним, что FromSoftware готовила Elden Ring в сотрудничестве с автором цикла «Песня льда и пламени» Джорджем Мартином. Сам писатель выполнил свою часть работы ещё пару лет назад, и с тех пор мастера из FromSoftware воплощали придуманный им игровой мир.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила