Чуть больше недели прошло с момента выхода киберпанкового экшена The Ascent. За это время игра успела стать самой успешной в истории издательства Curve Digital, а теперь разработчики сообщают о выходе первого крупного обновления, в котором помимо прочего указаны улучшения в области стабильности и производительности проекта.

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После выхода обновления трассировка лучей в The Ascent появится и в версии игры для Microsoft Store. Раньше активировать модный нынче рейтрейсинг можно было только в Steam-версии. Технологии DLSS в MS Store-версии, впрочем, по-прежнему нет, и пока неясно, когда она появится (если вообще появится). Также добавлен режим производительности для компьютеров низкого ценового диапазона.

Решена проблема с повреждениями файлов сохранений — теперь за сохранение игрового прогресса отвечает новая система. Исправлены ошибки, поправлены недочёты.

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Стоит отметить, что помимо рекордных в рамках отдельно взятого небольшого издательства продаж The Ascent также получила очень высокие пользовательские оценки, что автоматически оправдывает и высокие продажи.