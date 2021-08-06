СМИ: Activision опровергла существование ремастера Call of Duty Modern Warfare 3
Последнее время в Сети всё сильнее набирает обороты слух о том, что Activision готовит обновлённую версию Call of Duty Modern Warfare 3. Наиболее правдоподобным звучал вариант с обновлением одиночной кампании и включением её в комплект улучшенного издания готовящейся к выходу в этом году новой части франшизы. По крайней мере, такой прецедент уже возникал — ремастер кампании Call of Duty 4 Modern Warfare включали в состав Call of Duty Infinite Warfare пять лет назад.
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Но несмотря на всю правдоподобность, информация оказалась ложной. Как передаёт издание Charlie Intel, представитель Activision в комментарии его журналистам заявил, что ремастера Modern Warfare 3 ни в виде сетевой части, ни в виде одиночной кампании, не существует, а все заявления иного рода некорректны.
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