Несколько недель назад мы писали вам о том, что компания Electronic Arts подготовила для игроков в FIFA 21 «особые лутбоксы» режима Ultimate Team с возможность предпросмотра содержимого. Более подробно об этом можно прочитать в соответствующей заметке. Выяснилось, что эксперимент разработчиков прошёл более чем удачно.

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Во время общения с инвесторами глава компании Эндрю Уилсон заявил, что вовлечённость игроков и количество конверсий выросло. Проще говоря, на «особые лутбоксы» игроки обращали больше внимания и чаще были готовы потратить на них реальные деньги. Господин Уилсон утверждает, что поклонники FIFA встретили нововведение «тепло». Топ-менеджер EA рассказал, что 66% игроков покупает наборы с карточками исключительно за внутриигровую валюту, которую они скрупулёзно добывают в клиенте FIFA. А за реальные деньги приобретается только 10% наборов.

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Если вас тема с FIFA всегда увлекала, то можете ещё посмотреть новый трейлер FIFA 22, в котором подробно рассказывают о режиме карьеры. На самом деле, стандартный набор вещей: прокачка игроков, управление клубом и так далее. Новый проект серии появится в продаже 1 октября на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.