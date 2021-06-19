Игрокам в FIFA 21 разрешили просматривать содержимое «лутбоксов» перед покупкой
При обсуждении зловредности лутбоксов игровые журналисты и эксперты, как правило, вспоминают об играх серии FIFA. Там эта механика давно стала нормой, продажа наборов с виртуальными карточками футболистов приносит Electronic Arts уже какие-то невообразимые доходы. Неспроста руководители отдельных стран Европы с недавних пор озадачились установлением контроля над распространением лутбоксов (так и хочется написать «оборотом», если вы понимаете, о чём мы). И тут EA совершенно неожиданно решила сама поменять правила продажи своих наборов в FIFA.
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Если коротко, то у игроков появилась возможность взглянуть внутрь лутбокса перед покупкой. Это новшество пока актуально в отношении специальных наборов с функцией предпросмотра для FIFA Ultimate Team (FUT). Их ввели на время проведения Фестиваля FUTбола в FIFA 21, в это же время обычные лутбоксы остались в игре на правах наград.
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Механика предпросмотра работает следующим образом. Сначала игрок приобретает наборы со специально отмеченным символом — ему дадут понять, что содержимое пака можно просмотреть. Сразу после открытия вожделенной виртуальной коробочки игрок увидит её содержимое. Если ценность выпавших предметов устраивает покупателя, то он даёт согласие на приобретение. В противном случае нужно немного подождать обновления содержимого, сам открытый лутбокс будет доступен для покупки в течение ограниченного времени.
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Какой ситуация будет после завершения ивента — не совсем понятно. Напомним, лутбоксы в FIFA 21 игроки приобретают за монеты FIFA points или FUT, их можно обменять на реальные деньги.
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