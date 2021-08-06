«Реверсивный» ужастик Carrion до конца года доберётся до PlayStation 4
В прошлом году в продажу поступил необычный хоррор Carrion. Среди всех основных платформ игра обошла стороной только PlayStation 4, но уже скоро эта вселенская несправедливость будет исправлена: разработчики проекта объявили о том, что до приставки от Sony их творение доберётся до конца текущего года.
реклама
Carrion часто называют «реверсивным» хоррором. Нетрудно догадаться, что причина этого в полном «отражении» игрового процесса: вместо бедолаги, спасающегося от монстра, в Carrion мы наоборот играем монстром, выведенным в подвалах суперсекретной лаборатории. Чудовище вырвалось на свободу и должно отомстить своим «обидчикам».
реклама
Стоит отметить, что за время своего существования Carrion получила массу пользовательских отзывов в Steam, 94 % из которых положительные.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила