В прошлом году в продажу поступил необычный хоррор Carrion. Среди всех основных платформ игра обошла стороной только PlayStation 4, но уже скоро эта вселенская несправедливость будет исправлена: разработчики проекта объявили о том, что до приставки от Sony их творение доберётся до конца текущего года.

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Carrion часто называют «реверсивным» хоррором. Нетрудно догадаться, что причина этого в полном «отражении» игрового процесса: вместо бедолаги, спасающегося от монстра, в Carrion мы наоборот играем монстром, выведенным в подвалах суперсекретной лаборатории. Чудовище вырвалось на свободу и должно отомстить своим «обидчикам».

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Стоит отметить, что за время своего существования Carrion получила массу пользовательских отзывов в Steam, 94 % из которых положительные.