В Far Cry 5 можно поиграть бесплатно до конца выходных
Как и было обещано парой дней ранее, сегодня Ubisoft разрешила всем желающим опробовать Far Cry 5 бесплатно. Предложение будет активно вплоть до понедельника, 9 августа, так что времени на ознакомление с предыдущей частью знаменитой серии у вас предостаточно.
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Данная акция является подготовительной перед осенним релизом Far Cry 6. И хотя прямой сюжетной связи между пятой и шестой частями серии нет, в Far Cry 6 в одном из пострелизных дополнений можно будет сыграть за Иосифа Сида — главного антагониста «пятёрки».
Напоминаем, что в Far Cry 5 мы попадаем в вымышленный округ Хоуп в штате Монтана, и должны разобраться с местным религиозным культом, возглавляемым Иосифом Сидом, и фактически захватившим власть в округе.
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