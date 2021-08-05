Как и было обещано парой дней ранее, сегодня Ubisoft разрешила всем желающим опробовать Far Cry 5 бесплатно. Предложение будет активно вплоть до понедельника, 9 августа, так что времени на ознакомление с предыдущей частью знаменитой серии у вас предостаточно.

реклама

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Данная акция является подготовительной перед осенним релизом Far Cry 6. И хотя прямой сюжетной связи между пятой и шестой частями серии нет, в Far Cry 6 в одном из пострелизных дополнений можно будет сыграть за Иосифа Сида — главного антагониста «пятёрки».

Напоминаем, что в Far Cry 5 мы попадаем в вымышленный округ Хоуп в штате Монтана, и должны разобраться с местным религиозным культом, возглавляемым Иосифом Сидом, и фактически захватившим власть в округе.