Ubisoft решила, что будет правильно подогреть интерес игроков к франшизе Far Cry, и объявила о том, что с 5 по 9 августа в её пятой номерной части пройдёт период бесплатного доступа. Предложение распространяется как на собственный магазин Ubisoft, так и на Epic Games Store. Несмотря на то, что Far Cry 5 ещё выходила в Steam, сервис Valve решили оставить за бортом этого праздника жизни.

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Напоминаем, что в Far Cry 5 мы попадаем в вымышленный округ Хоуп, штат Монтана, США, попавшим под власть местного проповедника-узурпатора по имени Иосиф Сид. Как и все «злодеи» из игр серии Far Cry, Сид стал любимчиком публики, и за него даже можно будет сыграть в одном из дополнений к шестой номерной части франшизы.

Far Cry 6, в свою очередь, выйдет 7 октября, и расскажет о сложности осуществления современной революции и о том, насколько неоднозначны понятия «диктатор» и «повстанец». В общем, взрослая история с нотками так называемой серой морали.