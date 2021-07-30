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Facebook отказалась рекламировать безобидную приключенческую игру Road 96 из-за «политического подтекста»

Кажется, кто-то из техподдержки соцсети не вчитывается в тексты.
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Разработчики приключенческой инди-игры Road 96 рассказали о своём опыте размещения рекламы в социальной сети Facebook — как вы уже поняли по заголовку данной новости, всё прошло не совсем удачно. Один из авторов проекта Йоан Фанис заявил, что соцсеть запретила рекламу Road 96 на своей платформе по очень странной причине: рекламное объявление, которое подали партнёры Digixart (название студии-разработчика), было отклонено «из-за политического подтекста».

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В ответе службы поддержки Facebook разработчикам Road 96 говорилось о том, что объявление не соответствует политике платформы в отношении политической, предвыборной рекламы и социальных вопросов. Разработчик Йоан Фанис подчеркнул, что в объявлении были фразы: «добраться до границы», «бежать из страны, охваченной беспорядками» и «избежать неприятностей». Вероятно, сотрудник команды поддержки Facebook не принял во внимание тот факт, что речь идёт о художественном произведении. Представители Digixart и вовсе сначала приняли решение социальной сети за шутку.

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В свою очередь, представители Facebook предложили создателям инди-приключения Road 96 отредактировать объявление или получить запрос на запуск политической рекламы. Вышеупомянутый Йоан Фанис не стал это комментировать и проигнорировал предложение соцсети.

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Напомним, проект Road 96 должен выйти уже 16 августа текущего года. Детище молодой студии Digixart расскажет историю побега подростка из вымышленного авторитарного государства Петрия, охваченного беспорядками. Самое важное — доехать до границы.

В этом дорожном приключении, полном опасностей, игроку повстречаются невероятные персонажи со своими секретами и тайнами. Нам в очередной раз обещают, что принятые героем решения повлияют «не только на предстоящий путь, но и на жизни людей и, может быть, целой страны». Все локации здесь являются процедурно генерируемыми, а вот изображённый на здешних портретах (именно на портретах!) автократ очень сильно похож на одного известного советского деятеля.

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