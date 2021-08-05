Несколько часов назад Electronic Arts поделилась финансовым отчётом, из которого становится предельно ясно, что у компании всё в порядке, но в то же время что постепенное возвращение людей к привычной жизни до пандемии рано или поздно ударит по «вздутым» финансовым показателям связанных с играми корпораций. Вскоре после публикации отчёта глава EA Эндрю Уилсон пообщался с инвесторами и ответил на несколько интересных вопросов. Была затронута и тема будущего серии Battlefield.

реклама

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде RTX 3080 за 100 с началом тр в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

В частности, один из инвесторов поинтересовался, не планирует ли Electronic Arts возвращаться к стандартному для Battlefield выпуску новых частей серии каждые два года. По словам Уилсона, хотя в таком подходе развития серии, безусловно, есть смысл, но лучше воспринимать франшизу как сервис.

Так, например, грядущая Battlefield 2042 будет развиваться на протяжении длительного времени, а также стартует с несколькими совершенно уникальными для этой серии игр режимами Portal и Hazard Zone. Кроме того, в перспективе по франшизе Battlefield выйдет мобильный и условно-бесплатный проекты; будет меняться и подход к релизу новинок.

реклама

Важно помнить, что под термином «игра-сервис» подразумевается некий постоянно развивающийся проект, который с течением времени преображается практически до неузнаваемости. Собираются ли то же самое сотворить с Battlefield 2042, из контекста не вполне ясно. Что ясно, так это точная дата выхода Battlefield 2042 — 22 октября на всех актуальных платформах.