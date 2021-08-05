Глава EA предложил воспринимать игры серии Battlefield как сервис
Несколько часов назад Electronic Arts поделилась финансовым отчётом, из которого становится предельно ясно, что у компании всё в порядке, но в то же время что постепенное возвращение людей к привычной жизни до пандемии рано или поздно ударит по «вздутым» финансовым показателям связанных с играми корпораций. Вскоре после публикации отчёта глава EA Эндрю Уилсон пообщался с инвесторами и ответил на несколько интересных вопросов. Была затронута и тема будущего серии Battlefield.
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В частности, один из инвесторов поинтересовался, не планирует ли Electronic Arts возвращаться к стандартному для Battlefield выпуску новых частей серии каждые два года. По словам Уилсона, хотя в таком подходе развития серии, безусловно, есть смысл, но лучше воспринимать франшизу как сервис.
Так, например, грядущая Battlefield 2042 будет развиваться на протяжении длительного времени, а также стартует с несколькими совершенно уникальными для этой серии игр режимами Portal и Hazard Zone. Кроме того, в перспективе по франшизе Battlefield выйдет мобильный и условно-бесплатный проекты; будет меняться и подход к релизу новинок.
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Важно помнить, что под термином «игра-сервис» подразумевается некий постоянно развивающийся проект, который с течением времени преображается практически до неузнаваемости. Собираются ли то же самое сотворить с Battlefield 2042, из контекста не вполне ясно. Что ясно, так это точная дата выхода Battlefield 2042 — 22 октября на всех актуальных платформах.
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