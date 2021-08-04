Как известно, Blizzard оказалась в центре скандала из-за, как сообщается, нездоровой рабочей атмосферы, притеснений разработчиков по половому признаку, а также домогательств. Имело это всё место или нет, уже не важно, и ситуация разыгралась нешуточная: скандал уже стоил должности руководителю Blizzard Джею Аллену Брэку, а сегодня к нему присоединился глава отдела кадров Джесси Мещук.

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Как сообщается, причиной ухода Мещука со своего поста стало систематическое игнорирование жалоб на нездоровую рабочую атмосферу в коллективе, в то время как именно отдел кадров в первую очередь и должен разбираться с подобными вопросами.

Например, экс-сотрудница Blizzard Ники Бродерик заявила, что во время работы в компании вступила в спор со своим руководителем, во ходе которого тот запретил ей покидать рабочее место и пользоваться личным телефоном. Разработчица пожаловалась на руководителя в отдел кадров, но там ситуацию «проигнорировали», не увидев в действиях «обидчика» ничего противозаконного. После данного инцидента Бродерик три года не получала повышений и не участвовала в производстве новых проектов. Бродерик считала, что ей попросту «мстят».

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Как всё было на самом деле, пусть разбирается независимое следствие, но важно помнить, что пострадавшая сторона всегда будет пытаться выставить ситуацию в свою пользу.