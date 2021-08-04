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Финансовый отчёт Activision Blizzard: скорые новости об Overwatch 2, огромная прибыль с микротранзакций и перенос Diablo Immortal

У холдинга всё хорошо. Если забыть про скандалы.
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Очередь публикации финансового отчёта за второй квартал текущего года добралась и до холдинга Activision Blizzard. Информации достаточно много, поэтому будем обрабатывать её в максимально сжатом формате, иначе объём материала может выйти за разумные рамки.

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Начало руководство холдинга, как и следовало ожидать, с рассказа о финансовых результатах за отчётный период. Выручка за второй квартал 2021 года составила $2,296 млрд, что значительно превосходит результаты за аналогичный период 2020 года — тогда выручка составила $1,932 млрд. Львиную долю выручки приносят не продажи игр как таковых, а вмонтированные в них микротранзакции. Удивляться этому, впрочем, не приходится: платный необязательный контент вроде косметических «прибамбасов» уже давно «тащит» игровую индустрию.

Хотя за отчётный период всё выглядит прекрасно, в руководстве Activision Blizzard осознают, что в следующем квартальном отчёте статистика может быть поскромнее, и негативную лепту в это внесёт скандал, связанный с домогательствами и притеснениями на почве половой принадлежности. Из-за этого скандала и судебного иска несколько часов назад свой пост даже покинул президент Blizzard Джей Аллен Брэк.

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Что касается деятельности Blizzard, то основной рабочей лошадкой компании продолжает оставаться World of Warcraft. Все новые игры компании ещё только готовятся к релизу: Diablo II Resurrected запланирована к выходу 23 сентября, Diablo Immortal отложили до следующего года, ну а на производство Diablo IV были выделены дополнительные ресурсы. Также стабильно идёт работа над Overwatch 2 — как сообщают представители Blizzard, сиквел геройского шутера преодолел некий важный этап своего развития, а в обозримой перспективе нас ждут свежие новости.

Стабильные финансовые результаты показывают игры серии Call of Duty, и во многом за это следует благодарить условно-бесплатную Call of Duty Warzone, которая параллельно подстегнула интерес сообщества к «премиальным» частям франшизы. Мобильное подразделение King также демонстрирует рекордную выручку.

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Закончился отчёт обещаниями тщательнее следить за рабочей атмосферой в компании, где каждый сотрудник будет чувствовать себя комфортно и максимально раскрывать свой потенциал.

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Лента материалов раздела

Финансовый отчёт Activision Blizzard: скорые новости об Overwatch 2, огромная прибыль с микротранзакций и перенос Diablo Immortal
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